Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
ZİRAİ DON UYARISI
Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -1°C, 12°C
Az bulutlu
İSTANBUL 1°C, 10°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 10°C
Az bulutlu
KOCAELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 6°C
Az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 1°C, 15°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 1°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı, batı kıyı kesimleri çok bulutlu
HATAY 0°C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA -2°C, 13°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -6°C, 8°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -8°C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 10°C
Az bulutlu
KONYA -5°C, 8°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -9°C, 7°C
Az bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Az bulutlu
KASTAMONU -11°C, 6°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 9°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -5°C, 11°C
Az bulutlu
RİZE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 1°C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -7°C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM -17°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -18°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -13°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -5°C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -2°C, 11°C
Az bulutlu
SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 0°C, 13°C
Az bulutlu
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