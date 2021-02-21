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SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; yağışlı hava tüm yurdu terk ediyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta son dakika hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den tüm yurdu ilgilendiren açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 12°C
Az bulutlu

İSTANBUL 1°C, 10°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 10°C
Az bulutlu

KOCAELİ 2°C, 13°C
Az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 6°C
Az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 1°C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 1°C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı, batı kıyı kesimleri çok bulutlu

HATAY 0°C, 14°C
Az bulutlu

ISPARTA -2°C, 13°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -6°C, 8°C
Az bulutlu

ÇANKIRI -8°C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 10°C
Az bulutlu

KONYA -5°C, 8°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -9°C, 7°C
Az bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C
Az bulutlu

KASTAMONU -11°C, 6°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 9°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -5°C, 11°C
Az bulutlu

RİZE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 1°C, 11°C
Az bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -7°C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM -17°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -18°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -13°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -5°C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 11°C
Az bulutlu

SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 13°C
Az bulutlu

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