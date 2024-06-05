Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 44° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 41° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 28° Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu ve açık REKLAM İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 41°C Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu ANTALYA °C, 42°C Az bulutlu ve açık BURDUR °C, 36°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 39°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık