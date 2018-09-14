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Son dakika: Helikopter öyle bir şey yaptı ki, herkes dondu kaldı

Son dakika! Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı belirlenen orman yangını 5 gündür söndürülemedi. Helikopter öyle yoğun bir mesai harcıyor ki, denize kadar giderek su almak bile zaman kaybı. Ormandaki yangın havuzlarından temin edilen su tükenmek üzere. Helikopterin pilotu, yakıt ikmalinin bile zaman kaybı olduğunu düşünerek helikopteri mahalleye indirdi. Yakıt ikmali için inen helikopteri gören vatandaşlar dondu kaldı

14.09.2018 - 10:10 | Güncelleme: İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 gün önce başlayan orman yangını ulaşım güçlüğü yüzünden kontrol altına alınamadı.

Yer yer alevlerin yükseldiği ve 3 gündür sadece hava araçlarıyla müdahale edilebilen yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerin yakıt ikmalinde zaman kaybetmemesi için bölgeye tankerler geldi. Tankerlerden yakıt ikmali için yerleşim yerine iniş yapan helikopterler bölge halkını heyecanlandırdı.

DÜŞEN YILDIRIM YANGINA NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre Bey Dağları'nın Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan Kanyonun yanındaki Armutlu Gedik Tepesi'nde 5 gün önceki yağış sırasında yıldırım düştü. Yerel halk ve orman itfaiyesinden birkaç kişinin çabasıyla kontrol altına alınan yangın, daha sonra için için yanmaya devam etti ve 3 gün önce rüzgarın etkisiyle birden büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Sarp kayalıklar üzerinde devam eden alevleri kontrol etmek için kara ekipleri çaresiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar devreye girdi.

ZAMANLA YARIŞ 

Havadan atılan su ile zayıflayan ancak kısa zamanda eski gücüne kavuşan alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışan helikopterler, denize kadar gitmek yerine dağlık bölgedeki yangın havuzlarındaki suları kullandı. Bunun sonucunda bazı havuzlarda suyun tükendiği belirtiliyor.

YAKIT İKMALİ İÇİN MAHALLEYE İNDİ

Helikopterler, alevlere müdahalede gecikme olmaması için yakıt ikmalini de bölgeye yakın noktalarda yapmaya çalışıyor. Kemer bölgesinde dağlar denize yakın olduğu için geniş alanlar bulamayan helikopterler, Aslanbucak Mahallesi'ndeki boş arsalara iniş yapınca vatandaşlarda heyecana sebep oldu. Önce endişelenen vatandaşlar, helikopterin sadece yakıt ikmali için indiğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Helikopterler, bölgeye gelen tankerlerden yaptığı yakıt ikmalinin ardından söndürme çalışmalarına devam etmek üzere havalanırken, mahallenin çocukları çalışmaları ilgiyle izledi. Helikopterlerin inişi sırasında Kemer Emniyet müdürlüğü ekipleri de tedbir aldı.

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