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Artvin'de heyelan kâbusu! Peş peşe yaşandı

Artvin'de heyelan kâbusu yaşanıyor. Kentte Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında yamaçtan kopan kaya parçaları bir minibüsün üzerine düştü. 4 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada da 2. kez heyelan meydana geldi. Doruk, "Heyelanı canlı bir kez daha yaşamış olduk” dedi. Öte yandan Türkiye ve Gürcistan'daki depremlerin ardından Doğu Karadeniz'de, heyelanların sık görüldüğü gözlendi. Özellikle komşu ülkedeki depremlerde sarsıntıların hissedildiği Artvin'de, Kahramanmaraş depremi sonrasında 3, Gürcistan depremleri sonrasında 12 heyelan oldu. Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, "Depremin ikincil özelliği heyelanları tetiklemesi ve kayaların düşmesidir. Bu bir alarm veya ikazdır" dedi

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DHA

  • Artvin'de Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışında yamaçtan kopan kaya parçalarının isabet ettiği servis minibüsünde 4 kişinin hafif yaralandığı heyelan anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Yusufeli- Artvin yolunun 8'inci kilometresi Deriner Barajı-3 Tüneli çıkışı mevkisinde, önceki gün heyelan meydana geldi.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    DHA'nın haberine göre yamaçtan kopan kaya parçaları, tünel çıkışındaki yola düşmeye başladı. Bu sırada baraj inşaatında çalışanları taşıyan Murat Alpaslan'ın kullandığı 08 AJ 600 plakalı servis minibüsüne, kaya parçaları isabet etti. Ön kısma düşüp, aracın içine de giren kaya parçaları nedeniyle 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu temizledi.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavileri sonrası taburcu edildi. Heyelan anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    Görüntüde; seyir halinde tünele girmek üzere olan minibüsün, önüne ve üzerine yamaçtan kopan irili ufaklı kayaların düşmesiyle durduğu, devasa bir kayanın da aracı teğet geçip, hızla yola çarpıp sekerek uçuruma yuvarlandığı, çevreyi toz bulutu kapladığı görülüyor.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    Öte yandan Türkiye ve Gürcistan'daki depremlerin ardından Doğu Karadeniz'de, heyelanların sık görüldüğü gözlendi. Özellikle komşu ülkedeki depremlerde sarsıntıların hissedildiği Artvin'de, Kahramanmaraş depremi sonrasında 3, Gürcistan depremleri sonrasında 12 heyelan oldu. Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, "Depremin ikincil özelliği heyelanları tetiklemesi ve kayaların düşmesidir. Bu bir alarm veya ikazdır" dedi.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gürcistan'da 12 Şubat'ta 4.4 ile 3.6 büyüklüğündeki 2 deprem ve Hatay'da 20 Şubat'ta 3 dakika arayla kaydedilen 6.4 ile 5.8 büyüklüğünde depremler sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki kara yolunun geçtiği yüksek kesimli yamaç arazilerde heyelanlar, sıkça görülmeye başlandı. Özellikle komşu ülke Gürcistan'daki sarsıntıların hissedildiği kentlerden Artvin'de, depremlerin ardından yağışın da etkisiyle 3'ü Kahramanmaraş depremleri sonrası olmak üzere farklı noktalarda 15 heyelan oldu.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    Bölgede bazı noktalarda, istinat duvarlarının heyelanla çöktüğü, yamaçtan koparak irili ufaklı kayalarla dolan kara yollarının ulaşıma kapandığı ve yamaçtan kopan kayaların düştüğü seyir halindeki minibüste 4 kişinin hafif yaralanmasına neden olduğu heyelanlara karşı uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Deprem ve heyelan gibi doğa olaylarının birbiriyle ilişkili olduğunu belirten uzmanlar, sarsıntıların, yağışlı havanın da etkisiyle dik yamaçlarda gevşeme yaşanabileceğine dikkat çekti.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    "KARADENİZ'İN KUZEYE BAKAN YAMAÇLARI FAYLI"

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'yi derinden sarsan deprem dalgalarının Karadeniz sahilinde hissedildiğini söyledi. Deprem dalgalarının geçtiği bölgedeki faylarda olduğu gibi bölgede heyelan ve kaya düşmelerini de tetikleyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Bektaş, "Depremin ikincil özelliği heyelanları tetiklemesi ve kayaların düşmesidir. Doğu Karadeniz sahilinin kuzeye bakan yamaçları son derece faylı, kırıklı, heyelanlıdır ve kaya düşmeleri son derece yaygındır. Bunlar özellikle kara yolu üzerinde yaşanıyor ve büyük problem oluşturuyor" dedi.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    "BÖLGE DEPREMİN ETKİSİ ALTINDA"

    Artvin coğrafyasının yaklaşık 20 gündür 4 ayrı depremin etkisinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, "Gürcistan'daki bu deprem Kafkas bindirme kuşağına aittir. Bu kuşak ters fay sistemidir ve doğrudan Karadeniz fayına uzanır. 4.6'lık deprem Artvin'in hemen kuzeyinde olmuştur. Dolayısıyla bölge son 15-20 günden beri hem kuzeyden hem güneyden depremlerin etkisi altındadır. Kaya düşmelerinin sıklığı buna bağlı olabilir ancak bunun ispatlanması lazım. Depremlerden önce kaya düşmesi ve heyelanların sayısıyla deprem sonrası heyelan ve kaya düşmelerini sayısı karşılaştırılırsa kuzey ve güneyden oluşan depremlerin, sismik hareketlerin faylara ve heyelanlara etkisi ortaya çıkabilir" diye konuştu.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    "BU BİR ALARM VE İKAZ"

    Deprem sarsıntılarının yanı sıra mevsim şartlarının da etkisiyle heyelanlı bölgelerde kayma oluşabileceğini belirten Prof. Dr. Bektaş, "Depremlerin bölgede kitle hareketleri tetikleyebileceği veya yağışla birlikte artırabileceği, heyelanların daha kolay oluşması mümkündür. Doğu Karadeniz dağlarında kuzeyden güneye geçit veren kara yollarımız dağların zirvelerinde oldukça dik yamaçlarda zaten kaya düşmesi ve heyelan tehdidi altındaydı. Bugün Karayolları, blok düşmesi heyelanlı olan bölgeleri kontrol edip yeniden önlemler alınabilir. Biraz daha dikkatli davranmamız lazım. Kara yollarının güvenliğini sağlamak Karayolları'nın görevidir ama bu bir alarm veya ikazdır. Hem yağışlı mevsimin gelmesi hem bu tür sarsıntılar daha ciddi veya titiz bir çalışmayı öngörüyor. Zaman zaman bloklar yola düşüyor veya insanların canını dahi tehdit edebiliyor. Sarp yollardaki kara yolları ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde daha dikkatli olmamız gerekir" dedi. 
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    "KONUTLARININ İNCELENMESİNİ İSTEYENLER VAR"

    Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İnşaat ve Mühendislik Fakültesi'nden Doç. Dr. Veli Süme de bölgedeki araziler engebeli olduğu için depremler sonrası halkta endişe olduğunu belirterek, "Rize'nin topoğrafik yapısı, bozuk ve engebeli bir araziye sahip olması nedeniyle de üzerinde bulunan toprak katmanlarının yağışla gevşeyip depremle sarsılarak heyelanları tetiklemesinden endişe duyuyoruz. Son zamanlarda üniversitemize müracaat ederek konutlarının incelenmesini isteyen bir hayli vatandaşımız söz konusu. Bu da gösteriyor ki ister istemez depremlerden Rize de etkilendi. Az ya da çok tedbir almamız lazım" diye konuştu.

  • VALİ AÇIKLAMA YAPARKEN HEYELAN MEYDANA GELDİ

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Doruk, basın mensuplarına bölgede yaşanan heyelanlarla ilgili açıklama yaptı. Vali Doruk’un açıklama yaptığı sırada ikinci kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Soğukkanlılığını koruyan Vali Doruk, “Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık” diyerek "Son dönemde bu tür heyelan ve kaya kopması şeklinde çok fazla miktarda vaka yaşıyoruz. Bunu ağırlıklı Şavşat yolu ve Yusufeli-Artvin arasında da sıkça yaşadık. Tabi bizim yüzeysel olarak gördüğümüz bu mevsimde çok fazla miktarda kar yağışı oldu mevsim dönemi itibariyle de sıcak olduğu için erime yaptı. Tahmin ediyoruz ki araziyi gevşetmiştir. Kayaları yerinden oynattıysa o kar yağışı ve su almayla birlikte böyle vakaları sık yaşıyoruz. Bu yüzden bölgeyi komple inceleme yapmak üzere teknik ekiplerimiz buraya davet ettik. Şu anda yolumuz kapalı" ifadelerini kullandı.
  • Son dakika: Heyelanda kayalar minibüsün üzerine düştü!

    "Bu güzergahın bütünün inceleyecekler başka risk alanları varsa oraya yönelik de tedbir geliştirilecekler" diyen Vali Doruk "Dağcı ekiplerimiz var. Doğrudan risk oluşturan durumları müdahale edecekler. Çalışmamız biraz daha uzun olacak. Bütün yol boylarını inceleyerek tespit yapmış olacaklar. Yol şuan kapalı. Tespitler sonrası yolu açacağız ama şu aşamada çok yakın bir saatte görünmüyor. Erzurum tarafına gidecek araçların değişik diğer alternatifi kullanmalarını tavsiye ediyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması” şeklinde konuştu.

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