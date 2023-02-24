Artvin'de heyelan kâbusu! Peş peşe yaşandı

VALİ AÇIKLAMA YAPARKEN HEYELAN MEYDANA GELDİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Doruk, basın mensuplarına bölgede yaşanan heyelanlarla ilgili açıklama yaptı. Vali Doruk’un açıklama yaptığı sırada ikinci kez heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Soğukkanlılığını koruyan Vali Doruk, “Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık” diyerek "Son dönemde bu tür heyelan ve kaya kopması şeklinde çok fazla miktarda vaka yaşıyoruz. Bunu ağırlıklı Şavşat yolu ve Yusufeli-Artvin arasında da sıkça yaşadık. Tabi bizim yüzeysel olarak gördüğümüz bu mevsimde çok fazla miktarda kar yağışı oldu mevsim dönemi itibariyle de sıcak olduğu için erime yaptı. Tahmin ediyoruz ki araziyi gevşetmiştir. Kayaları yerinden oynattıysa o kar yağışı ve su almayla birlikte böyle vakaları sık yaşıyoruz. Bu yüzden bölgeyi komple inceleme yapmak üzere teknik ekiplerimiz buraya davet ettik. Şu anda yolumuz kapalı" ifadelerini kullandı.