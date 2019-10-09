İstanbul Esenyurt'ta, hırsız, evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü
Kan donduran olay, Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.
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