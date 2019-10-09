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HaberlerGündemSon dakika DEHŞET! Hırsız dehşet saçtı! Evde karşılaştığı kadının boğazını kesti - Haberler

Hırsız dehşeti! Evde karşılaştığı kadının boğazını kesti

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını kesti. Hastaneden eve dönen yakınları, Nazlı Dere'yi kanlar içinde görünce şoke oldu. Evdeki altın ve bilezikleri de çalan hırsızlar aranıyor

hırsız

İstanbul Esenyurt'ta, hırsız, evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay, Esenyurt'un Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

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