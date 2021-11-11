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Ceza ve Tevkifevleri'nden Kovid-19 izni açıklaması

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevinde bulunan hükümlüler için getirilen kovid izni uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığı'nın aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" denildi

SON DAKİKA: Hükümlülerin Kovid-19 izinleri hakkında açıklama - Haberler
Hükümlülerin Kovid-19 izinleri hakkında açıklama
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HABERTURK.COM

Açık cezaevinde bulunan hükümlüler için getirilen kovid izni uygulaması ay sonunda bitiyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun‘un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun’un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

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