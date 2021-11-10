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Koronavirüs nedeniyle açık cezaevinde bulunan binlerce hükümlü izinli sayılarak, 15 Nisan 2020’de evlerine gönderildi. Bugüne kadar 9 kez uzatılan Kovid-19 izni 30 Kasım’da da sona eriyor.

KABİNEDE GÖRÜŞÜLDÜ

Kovid izninin bitimine sayılı günler kala konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede ele alındı. Adalet Bakanı Gül toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından kabinede iznin uzatılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi. 31 Kasım’a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecek.

GERİ DÖNÜN DENİLECEK

Peki cezaevine dönüş ne şekilde gerçekleştirilecek? İzinde olan hükümlülere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce cezalarının geri kalanını çekmeleri gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.