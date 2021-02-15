Soylu'dan Uygur Türkleri açıklaması 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uygur Türkleri'nin durumu hakkında Twitter'dan açıklama yaptı.

Soylu, "Uygur türkü kardeşlerimiz, ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir.

Uzun dönem ikameleri, vatandaşlıkları, göç hizmetlerinde ayrıcalıklı yaklaşım; ebeveynleri olmayanlara çıkılan sahiplik ve eğitim meselelerinin çözümüyle her konuda emre amade halimiz Milletimizin asaletinin, kardeşliğimizin bir neticesidir. İnsanlık, kardeşlik borcumuzdur. Bunların şahidi Allah'tır.

Hassasiyetimiz, Uygur Türkü kardeşlerimizin okyanus ötesinden planlanan uluslararası çatışma vesilesi yapılmak istenilmesine karşı dikkatli olmaktır. Hassasiyetimiz, çekilen eziyetleri ve mazlumiyetlerini, uluslararası sistemin istismar etmesine karşı dikkatli olmaktır.

Uygur türkü kardeşlerimiz, Milletimizin ve devletimizin teminatındadır. Çünkü bu vatan onların da vatanıdır.

Kardeşlerimiz üzerinde şahsımı hedef alarak yapılan ahlaksız paylaşımın sahibinin Genel Başkanına yakışan düşük ahlaklı olduğu Milletimizin ve kendilerinin de malumudur. Bunların bu hassas dönemde niçin kaşıtıldığı da bilinmektedir. Tüm mazlumların davası Milletimizin davasıdır. Allah tüm mazlumlara milletimizi mahcup etmesin."

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 15, 2021