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Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

SON DAKİKA HABERİ! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Bakanlık duyurdu: Bir terörist daha teslim oldu
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HABERTURK.COM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

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