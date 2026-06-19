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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 26 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        70 DEAŞ şüphelisi yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 26 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

        Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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