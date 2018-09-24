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Son dakika: İçişleri Bakanlığından okul servisleri açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapıldı, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulandı

24.09.2018 - 10:40 | Güncelleme:

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 33 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Buna göre; İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde toplam 33 (20 Ölü, 9 Sağ/Yaralı, 4 Teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 425 operasyon yapıldı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 677 terör (PKK/KCK 160, SOL 5, DEAŞ 34, FETÖ/PDY 478), 3.992 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 178 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 847 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde toplam 33 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde; 6 İlde (Siirt 6, Bingöl 3, Ağrı 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Diyarbakır 1) 14 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 19 ağır ve uzun namlulu (3 keskin nişancı tüfeği, 2 roketatar/füze, 1 uçaksavar, 13 kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 25 silah, 12 adet el bombası, 392 kg patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi ve 14 bin 666 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 2 bin 987 operasyonda; 550 kg esrar, 191 kg eroin, 4,02 kg kokain, 4,5 kg afyon, 1,3 kg sentetik kannabinoid, 3,14 kg metamfetamin, 24 bin 309 adet ectasy, 314,056 adet captagon, 667 adet sentetik ecza, 159,771 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca; 364 bin 904 paket kaçak sigara, 110.731 lt kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 992 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

​​Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ve konforlu bir şekilde okula ulaşmaları amacıyla; 17-21 Eylül 2018 tarihlerinde, ülke genelinde 62 bin 590 okul servis aracının denetimi yapıldı, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne uymadıkları tespit edilen 2 bin 113 servis aracına cezai işlem uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 430 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 344 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

​658’i denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 979 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 178 organizatör gözaltına alındı.

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