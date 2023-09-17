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        Haberler Gündem Trafik Edirne Keşan'da feci kaza... Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var - Son dakika haberi

        Edirne'de facia 240 km hızla geldi! Can kayıpları ve yaralılar var

        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin, minibüse arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 17.09.2023 - 14:10
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobilin, minibüse arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne giden Batuhan Kömür (29) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Osman Kaykı (56) idaresindeki minibüse arkadan çarptı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        Çarpışmanın ardından otomobil ile minibüs yaklaşık 100 metre savrularak yoldan çıktı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        Kazada, minibüste bulunan Ahmet Semiz (34-Fotodaki) ve Hasancan Köroğlu (35) olay yerinde hayatını kaybetti. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: İHA)

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        Otomobil sürücüsü Batuhan Kömür, minibüs sürücüsü Osman Kaykı ve yolcular Cafer İzci (54) ile Ozan Sezer (27) ağır yaralandı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Yaralılardan Osman Kaykı da, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. (Fotoğraf: DHA)

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        (Fotoğraf: DHA)

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        Öte yandan kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (Kazada hayatını kaybeden Hasancan Köroğlu/Fotoğraf: DHA)

        #edirne haberleri
        #Keşan
        #trafik kazası
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