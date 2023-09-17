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"SAVAŞ DİNÇEL 'İÇİMDEKİ ÇOCUĞU HİÇ ÖLDÜRMEDİM' DEMİŞTİ"

'Ekmek Teknesi'nde Savaş Dinçel ile usta - çırak rolünde olan Eray Demirkol, "Tek anlaşamadığımı konu Fenerbahçe ile Galatasaray'dı. (Gülüyor) Savaş Ağabey çok iyi bir Fenerbahçe taraftarıydı. Çok iyi anlaşırdık. Hem sette hem de set dışında usta - çırak ilişkimiz vardı. Bir gün 'seninle neden bu kadar iyi anlaşıyoruz biliyor musun?' dedi. 'Neden?' diye sordum ben de... O da 'Çünkü içimdeki çocuğuı hiç öldürmedim' yanıtını vermişti" diye konuştu.