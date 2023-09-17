Fenerbahçe, Süper Lig'de 4'te 4 ile devam ediyor

Ligde 1 maçı eksik olan Kanarya, evinde Gaziantep FK'yı 2-1, iki zorlu deplasmanda da Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etmişti.

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Ayrıca Teknik Direktör İsmail Kartal da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Süper Lig'de 4 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 resmi müsabakadan galip ayrılmayı başardı.