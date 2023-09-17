Kilis'te çeyiz töreni kana bulandı! Bu kez 7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, yaşama tutunamadı. Tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden bebeğin annesinin de aralarında olduğu yaralı 3 kişinin tedavisi sürüyor
Kilis'te, çeyiz töreni sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi ve annesi ile birlikte yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, hayatını kaybetti.
Olay, dün öğleden sonra Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çeyiz alma nedeniyle düzenlenen eğlence sırasında A.K., pompalı tüfekle ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar alanda annesi Zeliha Filik (31) yanında bebek arabasında uyuyan 7 aylık Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve kuzeni İkra Fatma Geyyaz'a (5) isabet etti.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan minik Bayram, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şahinbey Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bayram Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bayram Mert'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.