Kastamonu'da köyü alevler sardı! bir evde başlayan yangın 10 eve sıçradı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, diğer evlere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev küle dönerken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi
Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. (Fotoğraf: AA)
İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı. (Fotoğraf: AA)
Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. (Fotoğraf: AA)
Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: AA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: DHA)
(Fotoğraf: İHA)
(Fotoğraf: İHA)
(Fotoğraf: İHA)
(Fotoğraf: İHA)