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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da yangın telaşı! Bir evden 10 eve sıçradı! - Haberler

        Kastamonu'da köyü alevler sardı! bir evde başlayan yangın 10 eve sıçradı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, diğer evlere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev küle dönerken, bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:50
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        Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. (Fotoğraf: AA)

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        İhbar üzerine köye, Kastamonu Belediyesi, Araç ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 10 ev yandı. (Fotoğraf: AA)

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        Yangına müdahale için bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi. (Fotoğraf: AA)

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        Yangının ormanlık alana sıçramaması için helikopterin de desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: AA)

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        #yangın
        #araç ilçesi
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