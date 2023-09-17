Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'de yola beton parçaları uçtu! - En son haberler

        Ataşehir'de köprüden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

        İstanbul Ataşehir'de yürekler ağza geldi. Köprüden kopan beton parçaları otomobilin üzerine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ataşehir'de Bostancı Köprüsü'nden kopan beton parçaları seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

        SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

        Olay dün akşam saatlerinde Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bostancı köprüsünden kopan parçalar, seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

        CAN KAYBI YOK MADDİ HASAR VAR

        Neye uğradığını şaşıran sürücü otomobilinden indi. Otomobil sürücüsü aracındaki hasarı ve beton parçalarının düştüğü köprüyü cep telefonu kamerasına kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ataşehir
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen