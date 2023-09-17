Antalya Alanya'da orman yangını
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alanya'ya bağlı Dim Barajı mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye hızla ekipler yönlendirildi.
Yangın bölgesine ulaşan ekipler karadan ve havadan söndürme çalışmalarına başladı.Fotoğraf: AA
İHA'nın haberine göre, Kızılçam ormanlarıyla kaplı bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, 3 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.
BÖLGEDEKİ 5 EV TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİFotoğraf: AA
Helikopterler Dim barajından aldıkları suyu kısa sürede alevlerin üzerine bırakıyor.
Öte yandan, bölgedeki 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına havadan ve karadan ekiplerin yoğun şekilde müdahalesi devam ediyor.