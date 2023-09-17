Son dakika haberi İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangına müdahalede Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan bir helikopterin, su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, görevli dört mürettebattan birinin sağ olarak kurtarıldığını, diğer üç mürettebat için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınına müdahale eden bir helikopterin baraja düştüğünü açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

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