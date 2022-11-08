İETT şoföründen otobüse binmek isteyen engelliye tehdit! 0:00 / 0:00

DHA

Sarıyer'de İETT şoförü, engelli kartı olmadan otobüse binen engelliye hakaret edip tehditler savurdu. DHA'nın haberine göre, duruma tepki gösteren çevredekilerle de tartışan şoför otobüse kimseyi almadan uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün öğle saatlerinde Hacıosman'da meydana geldi. Durakta bekleyen engelli kişi, gelen otobüse binmek istedi. Engelli kartı olmayan kişiyi İETT şoförü otobüse almak istemedi. Engelliyle şoför arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında şoför, engelli kişiyi "vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" diyerek tehdit etti. Duruma tepki gösteren otobüstekiler ve duraktakiler şoförle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"VALLAHİ VURACAĞIM SENİ, SAKAT BIRAKACAĞIM" Görüntülerde, yaşananlara tepki gösteren çevredekilerle İETT otobüsü şoförünün tartıştığı görülüyor. Çevredekilere `insanlığı sizden mi öğreneceğim´ diyen şoför, engelli vatandaşa ise, `Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım" şeklinde tehditler savurduğu da görülüyor. Şoför daha sonra otobüse kimseyi almadan olay yerinden ayrıldı.