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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İğrenç olayda flaş gelişme!
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İğrenç olayda flaş gelişme! 15 yaşındaki sanığın cezası belli oldu

Bursa'da staj yaptığı iş yerine yaya olarak giden Gözde Şahinbaş'a (18) bakarak, kendisini tatmin eden 15 yaşındaki Suriye uyruklu K.A., cinsel taciz suçundan tutuksuz olarak yargılandığı davada karar belli oldu. Sanık K.A., 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gözde Şahinbaş, "Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun" dedi

SON DAKİKA: İğrenç olayda flaş gelişme!
İğrenç olayda flaş gelişme!
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DHA

Bursa'da, işe giden Gözde Şahinbaş'a (18) bakarak, kendisini tatmin eden Suriye uyruklu K.A. (15),cinsel taciz suçundan tutuksuz olarak yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Genç kız karara tepki gösterdi.

İğrenç olay, 23 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde meydana geldi. Gözde Şahinbaş, staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkıp yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı. Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen Gözde Şahinbaş, kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Şahinbaş, yaklaştığı kişiyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde, kendisini tatmin ederken yakaladı. Şoke olan Gözde Şahinbaş, çığlık atıp yardım isterken, şüpheli ise kaçtı.

POLİS, 3 GÜN SONRA GÖZALTINA ALDI

Gözde Şahinbaş, şüphelinin kendisini tatmin ederken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen görüntüler, tepki çekti. Harekete geçen polis ekipleri Suriye uyruklu K.A.'yı, olaydan 3 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece, `cinsel taciz´ suçundan tutuklandı. 15 gün tutuklu kalan K.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'TUVALETİMİ YAPIYORDUM, BAĞIRINCA KAÇTIM'

Bursa 2. Çocuk Mahkemesi'nde hakkında 'cinsel taciz' suçundan dava açılan K.A.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Gözde Şahinbaş, sanık K.A. ve avukatı katıldı. K.A. mahkemede yaptığı savunmada, "Arkadaşımı bekliyordum. Tuvaletimi yapmak için açık cami baktım ama bulamadım. Yol kenarında park edilmiş iki aracın arasına girdim. Pantolonumu indirip, tuvaletimi yapmaya başladım. Yoldan geçen Gözde Şahinbaş'ı görmedim. Pantolonum lastikli olduğu için dizlerime kadar inmiş. Gözde Şahinbaş beni görüp, bağırınca utandım ve kaçtım" dedi.

1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Gözde Şahinbaş ise 2 gün üst üste aynı yerde gördüğü sanığın kendisine bakarak tatmin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, K.A.'yı 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

'DAHA FAZLA CEZA ALMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIM'

Duruşma sonrası açıklama yapan Gözde Şahinbaş, şunları söyledi: "Staja gidiyordum. Olay yerinden geçerken önümde biri belirdi. Sürekli arkasına bakarak beni takip ediyordu. Daha sonra ben yaklaştığımda iki aracın arasına girip oradan geçmemi bekledi. Geçtiğimde pantolonunu indirdi. İlk olarak taciz olarak düşünmedim. Tuvaletini yaptığını düşündüm. Yürür adımlarla oradan uzaklaştım. Şikâyetçi olmadım. Ertesi gün yine aynı yerde, aynı saatte, aynı kişi tarafından taciz edildim. Bu sefer şikâyetçi oldum.

İlk yaşadığımda kendime çok kızdım. Ertesi gün tedbirli davrandım. Kameramı açıp görüntü çekmek istedim ve çektim. Belki de o görüntüyü çekmeseydim başıma daha farklı şeyler gelebilirdi. Çok şaşırdım. Sosyal medyada çok tepki topladı. Herkese sesimi duyurdum. Üstünün örtülmesini istemiyorum. Karara itiraz edip daha fazla ceza alması için uğraşacağım. Kimse bu tür olaylara sessiz kalmasın. Utanmayın, korkmayın, cesaretli olun. Herkesin başına gelebiliyor. Korkmayın, üzerine yürüyün."

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