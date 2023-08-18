Batman'da iki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!
Batman'da bir kafede gençler arasında çıkan kavga sokağa taştı. Akrabaların da karıştığı olayda taş, sopa ve bıçakla birbirlerine saldıran taraflardan 6'sı ağır 19 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde, 2 grubun taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgasında 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre Beşiri ilçesinde dün gece kafede gençler arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbarla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Kavgada 6'sı ağır, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. İlçede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı.