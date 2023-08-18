Son dakika haberi: Batman'da iki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!

Son dakika haberi: Batman'da iki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var!

Batman'da iki grubun taşlı sopalı kavgasında ağır yaralılar var! Batman'da bir kafede gençler arasında çıkan kavga sokağa taştı. Akrabaların da karıştığı olayda taş, sopa ve bıçakla birbirlerine saldıran taraflardan 6'sı ağır 19 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.08.2023 - 11:20 Güncelleme: 18.08.2023 - 11:33 facebook

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