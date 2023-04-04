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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İnfaz koruma memuru tartıştığı kadını öldürdü!
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Trabzon'da kan donduran cinayet! İnfaz koruma memuru tartıştığı kadını öldürdü

Trabzon'da insanın kanını donduran bir kadın cinayeti işlendi. Kentte bir infaz koruma memuru, bir araç içerisinde tartıştığı kadına kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Son dakika: İnfaz koruma memuru tartıştığı kadını öldürdü!
AA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli Mahallesi mevkisinde cip sürücüsü T.E. (44) ile yanında bulunan S.G. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Cipi yol kenarına park eden T.E. ile araçtan inen S.G'nin tartışması kavgaya dönüştü. Kadına tabancayla ateş ederek yaralayan T.E, ardından kendisini vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.G. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, T.E. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.E. ve S.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan T.E'nin, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

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