Irak'ta 4,2 büyüklüğünde deprem!
Irak'ın Shekhan kentinde meydana gelen deprem Hakkari'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
Giriş: 03.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:50
Irak'ın Shekhan kentinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde olan deprem Hakkari'de de hissedildi.
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