Son dakika: İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var

Son dakika: İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var

İskenderun yine sular altında! Bu sefer lodos etkisi var Hatay'ın İskenderun ilçesinin sahil kesimleri, 6 Şubat depremleri sonrasında olduğu gibi yine sular altında kaldı. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil kısmını su bastı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.08.2023 - 15:05 Güncelleme: 19.08.2023 - 15:15 facebook

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