Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Son dakika İSKİ Su kesintisi duyuruları - 26 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?

Haftanın son gününde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasım Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek kesintileri İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (26 Kasım)

Son dakika İSKİ Su kesintisi duyuruları - 26 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 26 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

26 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçük Çamlıca Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.11.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 26 KASIM

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açık Lise sınavları ne zaman? 2021-2022 1. dönem AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları online mı?
GÜNDEM Açık Lise sınavları ne zaman?
Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL Pandemi yardım parası sorgulama ekranı
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı
GÜNDEM Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı ...
KAHREDEN OLAY! Son dakika: Bir baba oğlunu bıçakladı! - Haberler
GÜNDEM Denizli'de yaşandı! Baba oğul arasında dehşet!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ÖSYM kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
GÜNDEM 40 bin sağlık çalışanı alınacak
SON DAKİKA: Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit - Haberler
GÜNDEM Suriye sınırında hain saldırı: 1 şehit
Son depremler! 26 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?
GÜNDEM Son depremler (AFAD ve Kandilli)
26 Kasım Diyanet Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEM Cuma Hutbesi 26 Kasım 2021!
Son dakika HAVA DURUMU: Yağmur ve fırtına geliyor - Meteoroloji bölge bölge uyardı
GÜNDEM Lodosla sıcaklık artıyor, batı illerine yağmur ...
Manisa'da yeğenini kızgın kaşıkla yaktığı iddia edilen amca yakalandı
GÜNDEM Korkunç iddia: Amca, yeğenini kızgın kaşıkla yaktı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.