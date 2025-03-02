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        Haberler Dünya İsrail: Gazze'ye yardım girişleri durduruldu | Dış Haberler

        İsrail: Gazze'ye yardım girişleri durduruldu

        Son dakika... İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:38
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        İsrail: Gazze'ye yardım girişleri durduruldu
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        İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

        İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

        İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

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