İsrail'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu!

Son dakika bilgilerine göre, İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
İsrail Parlamentosunda (Knesset) yapılan oylamada, Isaac Herzog, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.
İsrail'de 7 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.
Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.
İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.
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