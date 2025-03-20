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        Haberler Dünya İsrail Refah'ta kara saldırısı başlattı | Dış Haberler

        İsrail Refah'ta kara saldırısı başlattı

        İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah bölgesine yönelik kara saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırının odağında mülteci kampının da bulunduğu Şabura yer alıyor. İsrail dün de Selahaddin Caddesi'nin kapatıldığını duyurmuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 21:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:41
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        İsrail Refah'ta kara saldırısı başlattı
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        İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah bölgesine yönelik kara saldırısı başlattığını duyurdu.

        Saldırının odağında ise mülteci kampının da bulunduğu Şabura yer alıyor.

        İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki hareketliliğini artırırken, merkezde ve kuzeyde de saldırılar sürüyor.

        İsrail ordusu, saldırılarda altyapının da hedef alındığını bildirdi.

        SELAHADDİN CADDESİ KAPATILMIŞTI

        İsrail Ordusu, geçtiğimiz günlerde bozulan ateşkesin ardından Gazze'ye sınırlı bir kara harekâtı başlatıldığını duyurmuştu.

        Harekât ile Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasında bir güvenlik bölgesi ve kısmi tampon bölge oluşturulduğu ve Netzarim Koridoru'ndaki kontrolün genişletildiği duyuruldu.

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        İsrail ordusu ayrıca, Golani Tugayı'nın Gazze'nin güneyine konuşlandırılmasına karar verildiğini belirtti.

        Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan sahildeki Selahaddin Caddesi'ni kapatmasını ateşkes ve esir takası anlaşmasına "tam bir darbe" şeklinde niteledi.

        Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi'ni kapatmasına değindi.

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