İsrail Şam kırsalını hedef aldı

İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Şam'ın kırsal kesimine saldırı düzenlediği bildirildi.

Şam'a yakın bir noktada bulunan eski bir askeri hastanenin çevresinin hedef alındığı aktarıldı.

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam'ın banliyö bölgesinde yer alan Harasta'ya düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Hama'nın kuzeyine düzenlediği saldırıda ise ilk gelen bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

İsrail, Şam ve Hama'nın yanı sıra Lazkiye'ye de saldırı düzenledi. Lazkiye'de kullanımda olmayan bir hava savunma taburu hedef alındı. El Cezire'ye göre Lazkiye'deki saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

El Cezire'ye konuşan Suriyeli bir askeri yetkili; İsrail'in Lazkiye, Humus ve Hama'da hava sahasını ihlâl ettiğini teyit etti.

İsrail 3 Mayıs sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarını hedef aldı.

Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEN KINAMA GELDİ

Suriye, İsrail'in başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak bu saldırının Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini bildirdi.

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Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırısının istikrarsızlığı körükleyen ve güvenlik krizlerini derinleştiren "pervasızca eylemlerin" devamının yansıması olduğu ifade edildi.

Bu tür saldırıların Suriye halkının birlik ve güvenliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail'in bu saldırganlığına karşı Suriye'nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere uymaları çağrısında bulunuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.