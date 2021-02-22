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Ocak ayı işsizlik verileri yeni seriye göre hesaplanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),işsizlik verilerini de içeren hanehalkı işgücü araştırmalarında yöntem değişikliğine gidecek. İşsizlik verileri artık üç aylık ortalamaya göre değil, aylık olarak hesaplanacak. Yeni seriye göre hesaplanacak ocak ayı işsizlik verileri 10 Mart yerine 12 Nisan’da şubat ayı verileri ile birlikte yayımlanacak.

SON DAKİKA! İşsizlik hesaplaması değişiyor - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),hanehalkı işgücü araştırmasındaki (HİA) yöntem değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. 1988 yılından beri HİA’da Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1982 yılında belirlediği istihdam ve işsizlik tanımlarının kullanıldığı vurgulanan açıklamada, 2004 yılından itibaren ise Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uygun biçimde uygulandığı belirtildi. İşgücü piyasasının yapısında zaman içinde meydana gelen değişimlerin daha iyi ölçülebilmesi için ILO tarafından 2013 yılında yeni tanım ve standartlar belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu değişikliklerin tüm ülkeler tarafından araştırmalara yansıtılmasının beklendiği ifade edildi.

TÜİK’in yeni standartların işgücü araştırmasına yansıtılması amacıyla EUROSTAT tarafından oluşturulan Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin istatistik ofislerinin katıldığı görev gücü toplantılarına aktif katılım sağladığı belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda, AB ülkeleri işgücü araştırmalarında uygulama birliğini sağlamak için 2019/1700 Sayılı Bütünleşik Avrupa İstatistik Tüzüğü oluşturulduğu kaydedildi. 2021 Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren tüzük ile tüm AB ülkelerinin yeni tanım ve standartlar ile uyumlu istatistik üretimine 2021 yılında başlamasının beklendiği dile getirildi.

Açıklamaya göre, TÜİK, referans ayı 2021 Ocak ayı olan haber bülteni ile birlikte AB ülkeleri ile eş zamanlı olarak hanehalkı işgücü araştırmasında Bütünleşik Avrupa Sosyal İstatistik Tüzüğü’nde yer alan standartlara uygun tanımları kullanmaya başlayacak. Açıklamada, işgücü istatistiklerinde yapılacak değişikliklerin nedenleri sıralandı. Son yıllarda çalışma türleri ve işgücü piyasasındaki değişimler, gelişen politika ihtiyaçları ve işsizlik oranının tek başına atıl iş gücünü ölçmede yeterli olmaması gibi gelişmeler neticesinde güncellenen tanımlara uyum sağlanacağı belirtildi.

ÜÇ AYLIK ORTALAMA YERİNE AYLIK VERİ YAYIMLANACAK

Halen üçer aylık hareketli ortalamalar ile aylık olarak yayımlanan işgücü istatistikleri yerine bağımsız aylık tahminlere ilişkin sonuçlar yayımlanacak. Bu sayede daha zamanlı ve tek aya ilişkin göstergeler üretilecek. Aylık haber bültenleri ile özet temel işgücü göstergeleri kamuoyu ile paylaşılacak, çeyreklik ve yıllık bültenlerde ise halen paylaşılan detaylar korunacak. HİA sonuçlarının yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serileri hesaplanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

YENİ SERİYE UYGUN OCAK AYI İŞSİZLİK VERİLERİ 12 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Referans dönemi 2021 Ocak ayı olan aylık tahminlere ilişkin ilk haber bülteninin 10 Mart 2021 tarihinde açıklanacağı daha önce ilan edilmişti. Ancak, pandemi koşullarının devam etmesi ve yeni tanımlara göre karşılaştırılabilir serilerin hesaplanması için ortaya çıkan ilave süre ihtiyacı nedeniyle 12 Nisan 2021 tarihinde 2021 Ocak ayına ilişkin sonuçlar istatistiksel tablolar aracılığıyla ve 2021 Şubat ayına ilişkin sonuçlar haber bülteni şeklinde yayımlanacak. Revizyona ilişkin metodoloji de bültende anlatılacak.

10 Mart 2021 tarihinde Kasım – Aralık – Ocak aylarını kapsayan Aralık 2020 dönemi ve 22 Mart 2021 tarihinde ise 2020 yılına ilişkin yıllık sonuçlar yayımlanacak.

Açıklamada, istatistiki süreçlerde ve yöntemlerde meydana gelen değişiklikler hakkında kamuoyu duyurusunun yayımlanmasının yanı sıra ayrıntılı bilgilendirme toplantılarının da planlanlandığı kaydedildi. Bu kapsamda ilk aşama olarak konuya ilişkin “İşgücü Piyasası Danışma Kurulu” oluşturulduğu ve kurul üyeleri ile detaylı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ikinci aşamada akademisyenler, analistler, basın mensupları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi odak gruplarla geniş katılımlı webinar toplantıları düzenleneceği ifade edildi.

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