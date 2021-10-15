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Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 11 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

15 Ekim Cuma günü İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Ekim İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 11 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 15 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

15 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2021 12:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Feneri Mah,Garipçe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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