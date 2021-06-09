Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

İSKİ, 9 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar su kesintisi yaşanan ilçeleri ve mahalleleri araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?

Son dakika: İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 9 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 9 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

9 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 08:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Yenidoğan Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Bağlar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çengeldere Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Balmumcu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 08:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.06.2021 10:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 9 HAZİRAN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
GÜNDEMİYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
MAGANDA DEHŞETİ! Son dakika: Daha 2 yaşında! Maganda evin içindeki Vildan'ı vurup felç etti! - VİDEO HABER
GÜNDEMDaha 2 yaşında! Maganda felç etti!
MEB'ten son dakika açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanıyor?
SON DAKİKA: Benzin istasyonunda dehşeti yaşadı!
GÜNDEMBenzin istasyonunda dehşeti yaşadı!
40 yaş üstü aşılama ne zaman yapılacak? AŞI TAKVİMİ: 40 yaş üstü aşılama tarihi
GÜNDEM40 yaş üstü aşılama ne zaman?
Uyuşturucunun etkisiyle girdiği derede mahsur kaldı
GÜNDEMDereye girdi, mahsur kaldı
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu!
GÜNDEMGözler kabinede... Cumhurbaşkanlığı kabinesi ...
SON DAKİKA! Aşı olmayana yasaklar artar mı? Prof. Adem Sözüer'den açıklama
GÜNDEMAşı olmayana yasaklar artar mı? Prof. Sözüer: Kanun ...
İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
GÜNDEMİngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi
İl il risk haritası 9 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası