        Son dakika: İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

        Şehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı

        Giriş: 30.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:36
        İstanbul'da vapur seferlerine fırtına engeli
        İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

        Şehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

        İPTAL SEFERLER

        İptal olan seferler ise şöyle:

        Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi)

        Yenikapı-Yalova (09.45 seferi)

        Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)

