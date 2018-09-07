İstanbul ve Bodrum'da faaliyet gösteren Cem E. liderliğindeki organize suç örgütüne 4 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete üyelerine ait Hummer marka lüks cipin gizli bölmesinden kalaşnikof silah ele geçirildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Cem E.'nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenledi.

İstanbul, Muğla, Çorum ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda organize suç örgütü üyesi Ü.S., A.K.Ç., U.B., İ.A., S.K., H.K., B.K., U.Y., T.B., F.A., H.A. Ve C.S. Gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 89 adet fişek, 128 ayrı kişiye ait kredi ve banka kartı ile 89 adet hesap cüzdanı ele geçirildi.

HUMMER CİPİN GİZLİ BÖLMESİNDE KALAŞNİKOF SİLAH

Çete üyelerine ait lüks Hummer marka cipin koltuk arkasına yapılan özel bir düzenek içerisinden kalaşnikof silah ele geçirildi.

KIŞIN İSTANBUL YAZIN BODRUM'DALAR

Cem E. liderliğindeki organize suç örgütünün kış aylarında İstanbul'da yaz aylarında ise Bodrum'da faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Çetenin, işadamlarından tehditle haraç aldıkları ve lüks teknelerde kumar oynattıkları ileri sürüldü. Cem E. 'nin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor

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