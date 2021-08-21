Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Vatandaşlar '21 Ağustos İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 21 Ağustos 2021 Cumartesi İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 21 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

21 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamçeşme Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.08.2021 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAGANDA ÖLDÜRDÜ! Son dakika: Balkonda düğünü izliyordu! Sonrası dehşet!
GÜNDEM Balkonda düğünü izliyordu! Sonrası dehşet!
O silahların izin işlemleri artık Emniyet'te - Haberler
GÜNDEM O silahların izin işlemleri artık Emniyet'te
İŞTE YAPILAN BAĞIŞ! Son dakika: "Bağış depolarımıza 1 milyonun üzerinde ürün ulaştı"
GÜNDEM Bakan Yanık'tan bağış açıklaması!
21 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Son dakika haberi İYİ Parti'li Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı
GÜNDEM İYİ Parti'li Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı
AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 21 Ağustos 2021 Deprem mi oldu, nerede?
GÜNDEM Son depremler listesi 21 Ağustos!
Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK AÇIKLADI: Üniversiteler yüz yüze mi?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
RESMİ AÇIKLAMA... Okullar ne zaman açılıyor? 2021 yılı MEB takvimi
GÜNDEM Resmi açıklama! Okulların açılacağı tarih
KORKUNÇ SON, son dakika: Video çekmek isterken canından oldu - VİDEO HABER
GÜNDEM Sosyal medya için video çekiyordu! Korkunç son ...
1100 TL pandemi sosyal yardım parası sorgulama! E-Devlet ile Pandemi destek başvurusu işlemi
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.