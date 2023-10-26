İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi Kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya düşürülmesi teklifi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33,33 indirime gidildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan yüksek meblağ konusu görüşüldü.

Görüşmede, İstanbul Kart haricinde, söz konusu kartlardan otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödenen ücrette indirime gidilmesi konuşuldu.

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Bu kapsamda, ödemelerde yüzde 33,33 indirime gidilerek, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya düşürülmesi talep edildi.

Bu haliyle yapılan oylamada gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

8+1 TAKSİYE DÖNÜŞÜM İÇİN SON TARİH YILBAŞINA KADAR UZATILDI

Toplantıda, gündem maddeleri arasındaki "taksi taşımacılığı talepleri" de görüşüldü.

Bu kapsamda, kentteki taksi sorununun çözülmesi için minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanan ve dönüşümünü yapan hak sahiplerinin, "Plakalarını ilk 3 yıl içerisinde satamazlar" şartı iptal edildi.

8+1 taksiye dönüşmeyen hak sahiplerine ise yılbaşına kadar süre verildi.

Toplantıda ayrıca parkomat ve yayalaştırma projeleriyle ilgili kararlar da alındı.

MİNİBÜSTEN TAKSİYE DÖNÜŞÜM HAKKI KAZANAN ARAÇ SAHİPLERİ EYLEM YAPTI

Bu arada, UKOME toplantısı devam ederken, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanan araç sahipleri eylem yaptı.

8+1 araçlardan para kazanamadıklarını belirterek, 4+1 taksi uygulamasının geri getirilmesini isteyen gruptakiler, UKOME toplantısından bekledikleri kararın çıkmaması üzerine tepki gösterdi.

Toplantının yapıldığı salona girmeye çalışan gruptakilerin, polis ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle içeri girmeleri engellendi. Bu sırada bazı grup üyeleri tesise pet şişe fırlattı.

SKOOTER PARK ALANI OLUŞTRULACAK

UKOME’de alınan bir başka kararla, 2 yıllık yetki belgesi süresi dolan e-skooter firmalarının talepleri değerlendirildi. Oy birliğiyle alınan kararla, İstanbul genelinde en fazla 79 bin 456 adet e-skooter kullanımına izin verilecek. Operatörler, 27 Kasım- 18 Aralık 2023 tarihleri arasında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurarak yetki belgesi yenilemesini gerçekleştirebilecek.

UKOME kararında belirtilen başvuru esasları gereğince operatörler ilçelerdeki e-skooter sayısını belirtecek. Ayrıca, firmalar tarafından 6 ay içerisinde verilecek izin sayısının 20’de biri kadar e-skooter park alanı yapacak.