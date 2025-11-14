Beyoğlu’nda sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını tekme ve yumuklarla darp etti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünlü’yü gözaltına aldı. Restoran ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darp etmişti.

DHA'nın haberine göre olay; dün saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındakisosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darp etti. Dakikalarca süren olayı Ünlü, cep telefonuyla kayıt altına aldı. Darp sırasında Ünlü'nün araya girenleri ittiği de görüldü.

REKLAM

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, oyuncu Bahadır Ünlü’yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü’nün emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.