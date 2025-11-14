Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da fenomen Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da fenomen Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti

        Beyoğlu'nda sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darp etti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Ünlü gözaltına alınırken, restoran da zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü, 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darp etmişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:32
        "Fenomen" çalışanını darp etti
        Beyoğlu’nda sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını tekme ve yumuklarla darp etti. Beyzbol sopasıyla çalışanına vuran Ünlü, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ünlü’yü gözaltına aldı. Restoran ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Ünlü 2022 yılında da eşine küfür eden bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurup darp etmişti.

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındakisosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, restoranında çalışan kişiye, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Çalışanı havaya kaldırarak yere çarpan Ünlü, ardından beyzbol sopayla darp etti. Dakikalarca süren olayı Ünlü, cep telefonuyla kayıt altına aldı. Darp sırasında Ünlü'nün araya girenleri ittiği de görüldü.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, oyuncu Bahadır Ünlü’yü yakaladı. Gözaltına alınan Ünlü’nün emniyete götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        RESTORAN MÜHÜRLENDİ

        Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sizden gelen görüntüler sayesinde mekan mühürlenmiştir. Şiddete sıfır tolerans. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’ndeki bir işletmede çalışan personele şiddet uygulandığının tespit edilmesi üzerine zabıta ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. İlgili işletme, gerekli incelemenin ardından ivedilikle mühürlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

        MÜŞTERİNİN BAŞINA BIÇAĞIN SAPIYLA VURMUŞTU

        Bahadır Ünlü’nün 2022 yılı Ocak ayında, restoranında eşiyle tartıştığı öne sürülen müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurmuştu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayın ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünlü emniyette yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

