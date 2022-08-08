İstanbul'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var!

İSTANBUL'DA KAZA! Son dakika: Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var...

DHA

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde, yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre de, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, 1 kişi uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.