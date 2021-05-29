İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSON DAKİKA: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!
ABONE OL

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul merkezli 9 ilde, 25 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda TSK bünyesinde görev yapan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı

SON DAKİKA: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Mayıs gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu oldukları gerekçesiyle 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre sabit mavi renkli ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, halen TSK içerisinde görev yapan ve deşifre olmadıkları belirtilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, İstanbul'da 3 kişi, diğer illerden de 12 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için 'ağustos' önerisi
GÜNDEMTürk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve ...
İl il risk haritası 29 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
1100 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır? E-devlet sosyal yardım parası başvuru için tıklayın
GÜNDEM1100 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu!
ŞOKE EDEN KARAR! Son dakika: 121 yıl hapis istendi! Tahliye edildi! - VİDEO HABER
GÜNDEM121 yıl hapis istendi! Tahliye edildi!
KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
GÜNDEMYolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
SAĞANAK VAR! Son dakika... Meteoroloji'den önemli uyarı! 6 bölgede sağanak! - VİDEO
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 6 bölgede sağanak!
Niğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı
GÜNDEMNiğde’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 10 yaralı
İzmir'de, bankta oturan kişiyi 'para' vermediği için boynundan yaraladılar
GÜNDEMBankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan ...
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEMAnadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde kaza: 4 yaralı
İstanbul nasıl ve ne zaman fethedildi? İstanbul kaç yılında fethedildi? İstanbul'u kim fethetti?
GÜNDEMİstanbul nasıl ve ne zaman fethedildi?