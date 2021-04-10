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Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da en çok merak edilen konuların başında İski su kesintisi duyuruları ve İstanbul barajlarının doluluk oranı geliyor. İSKİ, 10 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 10 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'DEN AÇIKLAMA!

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 10 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Beşiktaş'ta bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Kültür Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.04.2021 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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