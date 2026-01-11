Habertürk
        Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı! Fırtınada 193 ihbar geldi | Son dakika haberleri

        İstanbul Valiliği açıkladı! Fırtınada 193 ihbar geldi

        İstanbul'da cumartesi günü etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 193 ihbar geldi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınları yaşanırken, havalimanları ve İDO seferlerinde büyük aksama olmadı; BUDO ve Şehir Hatları'nda ise 15 sefer iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 12:13 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:13
        İstanbul Valiliği açıkladı! 193 ihbar geldi
        İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da cumartesi gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağışlı havada metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        DHA'daki habere göre; İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur." dedi.

        23 ÇATI UÇTU, 28 AĞAÇ DEVRİLDİ

        Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olurken, valilikten şu açıklama yapıldı:

        "Cumartesi günü, İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimler en hızlı şekilde müdahale etmiş olup, vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır."

        15 SEFER İPTAL EDİLDİ

        Açıklamada, fırtına ve sağanak yağışa rağmen İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile İDO seferlerinde aksama yaşanmadığı, BUDO ve Şehir Hatları’nda 15 sefer iptal edildiği ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü devam ettiği belirtilirken, "Öte yandan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

