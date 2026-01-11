İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "İstanbul'da cumartesi gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağışlı havada metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 çağrı merkezine 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça ihbarı, 18 hasar gören ağaç ve 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

DHA'daki habere göre; İstanbul Valiliği tarafından şiddetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur." dedi.

23 ÇATI UÇTU, 28 AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olurken, valilikten şu açıklama yapıldı: