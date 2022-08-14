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Meteoroloji'den önemli açıklama! İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere bazı kentler için sağanak uyarısında bulundu. Yağışların bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürebileceği ifade edildi

Son dakika: İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısı!
İstanbul ve birçok kent için sağanak uyarısı!
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HABERTURK.COM

Son dakika.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere bazı kentler için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15.08.2022 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’nin doğusu), Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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