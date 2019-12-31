Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yeni yılın ilk gününde, yarın, Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağış, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise ağırlıklı olarak kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik verilere göre Akdeniz bölgesinde ise parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği, doğu illerinde ısının sıfır derecenin altına düştüğü görülüyor. İşte yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde hava durumu...
ANKARA: 5, Kar yağışlı
İSTANBUL: 8, Sağanak yağışlı
İZMİR: 10, Parçalı bulutlu
BURSA: 6, Gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 7, Sağanak yağışlı
BALIKESİR: 6, Sağanak yağışlı
MUĞLA: 12, Parçalı bulutlu açık
ANTALYA: 17, Parçalı bulutlu açık
MERSİN: 15, Parçalı bulutlu açık
ADANA: 14, Parçalı bulutlu açık
KONYA: 3, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 2, Aralıklarla kar yağışlı
SİVAS: 4, Kar yağışlı
KAYSERİ: 6, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 12, Sağanak yağışlı
TRABZON: 11, Sağanak yağışlı
RİZE: 11, Parçalı bulutlu
ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu
KARS: 1, Parçalı bulutlu
AĞRI: -5, Kar yağışlı
VAN: 4, Kar yağışlı
DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 12, Parçalı bulutlu
HAKKARİ: -3, Kar yağışlı
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