İşte depremin röntgeni! 0:00 / 0:00

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, İzmir'i vuran depremle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Şengör, meydana gelen depremin röntgeninin çıkarıldığı programda şunları söyledi: "Biz İzmir depremi hakkında kentin topun ağzında olduğunu açıklamıştık. İzmir topun ağzında olduğuna göre ona göre şehri hazırlamak lazım. Bölgede olabilecek en büyük deprem 7- 7.5 civarındadır. Yani bölgede senede 3, 3.5 santimlik bir gerilme var. Bu açıdan böyle depremleri beklemek sürpriz değil."

Manisa Alaşehir'de 1969 yılında meydana gelen depreme de dikkat çeken Şengör şöyle devam etti: "Kenti vuran depremi yapan ise bildiğimiz bir fay. Devamında Alaşehir var. Bana göre bu fay Yunanistan'a doğru kırılır. İzmir'in içinden bir sürü yanal atımlı fay geçiyor. Burada sistem gelişirken parçalanıyor. Kuzey de güney de geriliyor. Bu gerilmenin bir neticesi olarak da bu deprem Manisa Alaşehir'de 1969'da 6.5 büyüklüğünde olan depremin neredeyse aynısı olarak tekrar bölgeyi bu kez İzmir'i vuruyor."

Şengör ayrıca depremin Hiroşima'ya atılan 22 tane atom bombası gücünde olduğuna da dikkat çekti. Bölgedeki tsunami tehlikesine de dikkat çeken Şengör, "Buradaki sistem Sumatra'ya veya Japonya'ya benziyor. Dolayısıyla buna göre önlem almak da gerekiyor." ifadelerini de kullandı.

İzmir'deki çok sayıda fay hattına da dikkat çeken Şengör, "Kentteki yapı stoku ciddi bir şekilde gözden geçirilmeli. Bizim işimiz büyük ölçüde buna dikkat çekmektir. Bir de buranın çok detaylı bir jeolojik haritasının yapılması gerekiyor." dedi.

"BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK ARALIKLARLA ÇOK BÜYÜK DEPREMLER OLUYOR"

Programa konuk olan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Özeren de Ege Denizi'ndeki depremsellikle ilgili şunları kaydetti:

"Girit civarında çok büyük depremler olduğu ortaya çıkarıldı. Bazı depremler ve yarattığı tsunami antik çağlarda oradaki kültürlere oldukça zarar verdi. Girit bölgesinde büyük depremler oldu ama aslında bölge çok büyük aralıklarla çok büyük depremlere sahne oluyor. Asıl tehlike de bu. Tsunamiler bile bilinen bir şey ki çok ender olan şeyler."