İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın! - Son Dakika Haberleri
ABONE OL

İzmir'in iki ilçesinde çıkan orman ve otluk yangını kontrol altında

İzmir'den paniğe yol açan iki yangın haberi geldi. Kentin Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Her iki yangında kısa süre sonra kontrol altına alındı

İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın! - Son Dakika Haberleri
İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın!
0:00 / 0:00
DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre, her iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı ve 1 saat sonucunda tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Fotoğraf: DHA

Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgede yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
GÜNDEM Ek gösterge ve öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
İçişleri Bakanlığı: Evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 37'ye yükseldi
GÜNDEM İki Diyarbakır annesinin daha evlat hasreti sona erdi
MSB sel felaketi sonrası Göktürk-1 Uydusu ile çekilen görüntüleri paylaştı
GÜNDEM MSB sel felaketinin uydu görüntülerini paylaştı
Bakan Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var. Zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz
GÜNDEM Soylu: Vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı var
Bakan Kasapoğlu'ndan Müzekart açıklaması
GÜNDEM Bakan Kasapoğlu'ndan Müzekart açıklaması
Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını öldürdü!
GÜNDEM Genç kadın, tartıştığı eski nişanlısını öldürdü!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
GÜNDEM Bakan Nebati'den Diyarbakır annelerine ziyaret
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, selden olumsuz etkilenen Düzce'de
GÜNDEM Bakan Kirişci selin vurduğu Düzce'de
Son dakika: Meteoroloji'den yeni uyarı! Bu kez de kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor - Güncel Haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den yeni uyarı! Bu kez de fırtına geliyor
65 yaş aylığı zammı ne kadar, kaç lira olacak 2022? Yeni asgari ücret ile 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
GÜNDEM 65 yaş aylığı zammı kadar olacak 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.