İzmir'de iki ilçede paniğe yol açan yangın! 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde orman, Dikili ilçesinde ise otluk yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre, her iki yangın da saat 18.15 sıralarında çıktı. Bergama ilçesinde, Bergama'da Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangına 6 dakika içerisinde yapılan ilk müdahale ile alevler yaklaşık 30 dakika içerisinde kontrol altına alındı ve 1 saat sonucunda tamamen söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi

Fotoğraf: DHA

Dikili İsmetpaşa Mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın bölgesine ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 2 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgede yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: İHA

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir