İzmir'de terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir merkez ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. PKK faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Menemen, Kemalpaşa ve Torbalı'yı kapsayan operasyonda, şüphelilere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şu ana kadar 16 şahsın yakalandığı kaydedildi.

İHA'nın aktardığına göre, operasyon sırasında geliri örgüte aktarılan kaçak tütün, kaçak sigara, terör örgütü PKK'yı simgeleyen emarelere rastlanırken, zanlılar emniyete götürüldü.