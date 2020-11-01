SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 896 kişiden 682’si taburcu edildi, 214 kişinin tedavisi devam ediyor.
İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışması devan ediyor.
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