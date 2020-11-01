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Son dakika: İzmir'deki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850 artçı sarsıntı yaşandı.

Son dakika: İzmir'deki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 896 kişiden 682’si taburcu edildi, 214 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışması devan ediyor.

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