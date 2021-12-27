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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Jandarma şoke oldu! Evden cephanelik çıktı!
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Jandarma şoke oldu! Evden cephanelik çıktı!

Ardahan’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çok sayıda bıçak ve kama ele geçirildi, olayla ilgili olarak 1 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı

Son dakika: Jandarma şoke oldu! Evden cephanelik çıktı!
Jandarma şoke oldu! Evden cephanelik çıktı!
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İHA

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri Göle ilçesine bağlı Yeniköy'de şüpheli bir kişinin evine baskın düzenledi.

68 ADET KILIÇ VE KAMA ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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