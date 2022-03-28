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Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündem gıda fiyatlarındaki artış
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Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında fiyatlarda yaşanan artışlar ve gıdaya erişim sorunu olacak

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündem gıda fiyatlarındaki artış
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddesini fiyat artışları ve gıda ürünlerine ulaşımda yaşanan sıkıntı oluşturacak. Gıda konusundaki sıkıntılarda Ramazan Ayı faktörünün de ele alınacağı ve vatandaşların gıdaya ulaşımını engelleyen kişi ve kurumlarla ilgili sert tedbirler alınacağı belirtildi.

Kabine toplantısında ele alınacak bir diğer konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları olacak. Kurmaylarına temaslar hakkında bilgi vermesi beklenen Erdoğan, bakanların görüşlerini alacak.

Toplantıda ele alınması beklenen en önemli konulardan biri de Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş. Özellikle Ukrayna'dan koparak Türkiye karasularına kadar gelen mayınlar hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı aktarıldı. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki tavrının geliştirilmesi de Kabine'nin konuları arasında.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında açıklama yapacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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